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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Volkan Demirel'den Trabzonspor'a karşı dev seri! - Trabzonspor Haberleri

        Volkan Demirel'den Trabzonspor'a karşı dev seri!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlüğündeki Trabzonspor serisini de bu galibiyetle sürdürmüş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 23:18 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:18
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        Volkan Demirel'den dev seri!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi.

        İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Hatayspor 72. dakikada farkı 1’e indirdi. Strandberg’in ceza sahasında vuruşunda savunmadan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Rivas’ın gelişine sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.1-2.

        88. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Bashiru’nun ceza yayı civarından yaptığı vuruşta Lamkel Ze’nin altı pas önünde ayağını uzatarak topun yönünü değiştirmesi sonucu meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

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        90+7. dakikada Hatayspor öne geçti. Ani gelişen Hatayspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Bashiru’nun şutunda, top uzak köşeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

        Müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Bu sonucun ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu maçtan önce oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu 26 maçı kaybetmemişti. Alınan 3-2'lik galibiyet sonrası Demirel'in serisini de devam ettirdi.

        Böylece Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı çıktığı 27 lig karşılaşmasında 16 galibiyet 11 beraberlik almış oldu.

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