09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son olarak 6 Mart 2005´te Sultanlar Ligi´nde karşılaşan iki takımın mücadelesi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu´nun konuk Karşıyaka taraftarlarına getirdiği deplasman yasağı, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil´in girişimleriyle kalkarken, taraftarlara açık oynanan derbi henüz ilk sette tatil edildi. İzmir Emniyeti, iki ezeli rakibin voleybolda yıllar sonra karşı karşıya geldiği derbi öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Konuk Karşıyaka´dan kontenjan gereği 250 taraftar, saat 11.00´de Karşıyaka İskelesi´nde toplanıp 5 otobüs ve çevik kuvvet eskortuyla Alsancak´taki salona getirildi. Karşıyakalıların yer aldığı tribüne Göztepe taraftarı alınmadı.
Salonun dışını demir bariyerler ve TOMAlarla çevreleyen emniyet güçleri dışarıda kuş uçurtmadı. Salonun içi ve çevresinde yüzlerce emniyet mensubu görev yaptı. Taraftarlar uyarılara rağmen ilk set boyunca karşılıklı küfürlü tezahüratlar yaptı. Salondaki 1500 civarındaki Göztepe taraftarına henüz ilk sette 2 kez küfürlü tezahürat anonsu yapıldı. Setin son bölümünde skor 25-24 Karşıyaka lehineyken sahaya Göztepe tribününden yabancı madde atılınca hakemler oyunu durdurup soyunma odasına gitti. Bu esnada emniyet güçleri Göztepeli bir taraftarı gözaltına aldı. Tribündeki çocuklu aileler de boş tribüne alındı. Göztepeli voleybolcular taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.
Yaklaşık 1 saat 15 dakika soyunma odasında bekleyen hakemler, küfürlü tezahüratın bitmemesi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkililerine bilgi verip ilk etapta Göztepelileri, ardından Karşıyakalıları salondan boşaltma kararı aldı. Göztepeliler salondan çevik kuvvet eşliğinde çıkartılırken İzmir Emniyeti Karşıyaka taraftarlarını da çıkartmak için ev sahibi sarı-kırmızılıların dağılmasını bekledi. Karşıyaka yönetimi, taşkınlık yaratan tarafın ev sahibi Göztepe taraftarı olduğunu belirterek Voleybol Federasyonu´nun kendi taraftarlarını da boşaltma kararına itiraz etti. Gerginlik nedeniyle saat 14.30´da başlayan ilk set yaklaşık 3 saat boyunca tamamlanamadı.
ATA'YI ANARAK BAŞLADILAR
Göztepe ve Karşıyakalı voleybolcular 14 yıl sonra oynanan derbide sahaya cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün yarınki 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde, "Söz konusu Ata´mız ise kalbimiz ortak atar" yazılı, üzerinde iki takımının da logosu bulunan pankartla çıktı. Taraftarlar bu esnada iki takımı da alkışladı. Karşıyakalı voleybolcular, ısınmaya çıkarken üzerinde Atatürk´ün fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giydi. Ancak takımlar arasında centilmence başlayan maç, ardından olaylar nedeniyle yüz kızarttı.
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