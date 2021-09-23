Sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılırken Rachid Ghezzal ve Batshuayi'nin de sakatlar kervanına katılması can sıkan başka bir unsur oldu.
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Kartal'da Altay maçı öncesi kırmızı kart cezalısı Rosier dışında 7 isim sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Atiba ve sakatlıktan yeni dönen Welinton'un da durumlarının MR sonuçlarının ardından belli olacağı ifade edilirken bu sezon yaşanan sakatlıkların çoğunun zemin nedeniyle eleştirilen Vodafone Park'ta yaşanması dikkat çeken bir ayrıntı oldu.
İLK KAYIPLAR 3. HAFTADA
Beşiktaş ilk kayıplarını ligin 3. haftasında oynanan ve 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında verirken Vida, Teixeira ve N'Koudou sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyip kenara geldi.
DORTMUND MAÇINDAN SONRA WELINTON GİTTİ
Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile evinde oynadığı ilk maçta ise Welinton şoku yaşandı. Maçın ardından yapılan kontrollerin ardından Sambacı'nın 1 maç takımdan ayrı kalacağı belirtildi.
SON OLARAK GHEZZAL VE BATSHUAYI
Kartal'ın iç sahada oynadığı son Adana Demirspor maçında ise Rachid Ghezzal 77. dakikada sakatlanıp yerini Gökhan Töre'ye bırakmak zorunda kaldı. Yine aynı maçta uzatma anlarında kenara gelen Batshuayi'de ise sonrasında yapılan kontrollerde sakatlık tespit edildi. İki oyuncunun da Altay karşısında forma giyemeyeceği bildirildi.
ATIBA VE WELINTON'UN DURUMU BELİRSİZ
Yine aynı maçta sakatlıktan dönüp 11'de başlayan Welinton ile sonradan oyuna giren Atiba'nın da şikayetlerinin olduğu ve MR'larının çekileceği öğrenildi. İki oyuncunun durumunun sonuçlara göre netleşeceği kaydedildi.
2 SAKATLIK DEPLASMANDA
Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Mehmet Topal ise Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş'ta böylece takımdan ayrı kalmaya neden olan 8 sakatlığın 6'sı Vodafone Park'ta yaşanmış oldu. Bu sezon başından beri zemini bir türlü istenilen noktada olmayan stadın durumu için yönetimin çare arayışları ise devam ediyor.
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