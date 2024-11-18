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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Business ve Opet'ten ortaklık - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Business ve Opet'ten ortaklık

        Vodafone Business, SD-WAN teknoloji çözümüyle akaryakıt dağıtım markası olan Opet'in dijital dönüşümündeki çözüm ortağı olduğunu açıkladı. Yeni nesil bağlantı çözümüyle müşterisinin ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yöneterek, ağ performansını artırmasına imkân sunacak olan şirket, Opet'in merkez ofisi ile akaryakıt istasyonları arasında uçtan uca hızlı, güvenli ve kesintisiz iletişimi de tek bir merkezden sağlayacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:02
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        Vodafone Business ve Opet'ten ortaklık
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        Güçlü altyapısı ve Opet ve Sunpet markalarıyla yaklaşık bin 900 istasyonuyla Türkiye’nin en sevilen akaryakıt dağıtım markası olan Opet’in bu alandaki çözüm ortağı olan Vodafone Business, şu anda bin 600’den fazla istasyonda kurmuş olduğu SD-WAN (yazılım tabanlı geniş alan ağı sistemi) hizmetiyle yeni iş ortağının verimliliğini artırarak, müşterisine esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir iş süreci sağlayacağını açıkladı.

        "GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ İLETİŞİM"

        Müşterilerinin kritik uygulamalarını kesintisiz, güvenli ve verimli şekilde yönetirken, sundukları bağlantı çözümlerle partnerlerine iş sürekliliği sağlama hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

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        “Günümüzde merkez ve istasyonlar arasındaki bağlantının standart olmaması, eski tip modemler nedeniyle doğan arıza süreçlerinin istasyonlarda kesintiye ve iş kaybına neden olması işletmelerin önündeki en önemli sorunlardan biri. Vodafone Business olarak, teknoloji iş ortağımız Opet ile de tam da bu noktada bir iş birliğine gitmiş olduk. Opet’in ülke genelinde faaliyetlerini yürüttüğü aktif istasyonları ile merkez arasında SD-WAN oluşturmasını sağlarken; tüm Opet ve Sunpet istasyonlarının, müşterimiz tarafından belirlenen güvenlik politikasıyla sistemdeki tüm bileşenlerle 7/24 erişebilir olmasına imkân sunduk. Bu sayede ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yöneterek ağ performansını artıracak olan Opet’in, cihazlar arasındaki veri transfer hızı da artacak. Bunun yanında veri merkezleri ile müşterimizin akaryakıt istasyonları arasında uçtan uca hızlı, güvenli ve kesintisiz bir iletişim de sağlanmış olacak.”

        Opet Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Gündüz ise gerçekleşen iş birliği hakkında şöyle konuştu:

        “Opet ve Sunpet markalarıyla Türkiye genelinde yaklaşık bin 900 istasyonumuzla müşterilerimize kusursuz hizmet vermek için çalışıyoruz. Hizmet devamlılığımız için bayilerimizle aramızda kesintisiz bir ağ bağlantısı çok önemli. Vodafone Business, bu konuda sunmuş olduğu hizmetlerle geçmişten beri bizim için önemli bir teknolojik ortak konumunda. Gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliği sayesinde ağ altyapımızı daha esnek, kesintisiz ve güvenli bir yapıya kavuşturduk. Yine bu sayede altyapımızı merkezden yönetilebilir bir hale getirerek verimliliğimizi artırdık. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz SD-WAN projesiyle iletişim hızımızı yükseltirken, uçtan uca daha güvenli ve hızlı bir ağ altyapısına da kavuşmuş olduk.”

        BT MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, SD-WAN çözümüyle esnek, ölçeklenebilir ve geleneksel olarak bir WAN oluşturmanın yanında oldukça uygun maliyetlerle ihtiyaçlara yanıt bulunabiliyor. Özellikle farklı lokasyonlarda şubeleri ve ofisleri bulunan kurumların bilişim teknolojileri altyapılarının olmazsa olmazı olan geniş alan ağlarının uygun maliyetler ile en hızlı ve en basit şekilde oluşturulmasını sağlayan SD-WAN ile, geleneksel yöntemlerden farklı olarak bulut ağı üzerinden iş yönetme şansı verirken, Geleneksel WAN teknolojilerine göre daha esnek ve düşük maliyetli bir ağ çözümü sunuluyor.

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