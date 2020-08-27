Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filminin konusu nedir? sorusu film ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Vizontele Tuuba'nın senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstlenmiştir. Vizontele Tuuba filminden ayrıntılar haberimizde.
VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI KİMLER?
|Oyuncu
|Rolü
|Yılmaz Erdoğan
|Deli Emin
|Tarık Akan
|Güner Sernikli
|Altan Erkekli
|Başkan Nazmi
|İclal Aydın
|Reyhan
|Demet Akbağ
|Sıti Ana
|Tuba Ünsal
|Tuba Sernikli
|Tolga Çevik
|Nazif
|İdil Fırat
|Aysel Sernikli
|Bican Günalan
|Sezgin
|Şener Kökkaya
|Basri
|Salih Kalyon
|Casım
|Tuncer Salman
|Ahmet
|Erdal Tosun
|Manav Şehmus
|Bülent İnal
|Mahmut Duran
|Celal Tak
|Panayırcı
|Nuri Gökaşan
|Jandarma Komutanı Ercüment
|Zerrin Sümer
|Vildan Hanım
|Sinan Bengier
|Kamyoncu
|Caner Alkaya
|İso
|Cezmi Baskın
|Latif
|Zeynep Tokuş
|Asiye
|Selim Erdoğan
|Servet
|Volkan Demirok
|Kino
|Bahri Beyat
|Türkçe Öğretmeni
|Nejat Uygur
|Hacı Zübeyir
|Deniz Akkaya
|Deniz Kızı
|Bahtiyar Engin
|Civciv Satıcısı
|Ata Demirer
|Telekutucu
|Selahattin Taşdöğen
|Simo
|Meral Çetinkaya
|Felek
|Şenol Ballı
|Yılmaz
|Şahin Yaylı
|Musto
|Sinan Kılıç
|Aykut
|Nusret Karakuş
|Veysi
|Deniz Erdoğan
|Cevdet
|Cahit Taş
|Rüstem
|Tuna Orhan
|Cahit
|Derya Oyanay
|Fadile
|Elif İnci
|Fazilet
|Yasemin Ergene
|Aynur
|Arzu Tan Bayraktutan
|Zehra
VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980’lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin’in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?
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