Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filminin konusu nedir? sorusu film ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Vizontele Tuuba'nın senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstlenmiştir. Vizontele Tuuba filminden ayrıntılar haberimizde.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rolü Yılmaz Erdoğan Deli Emin Tarık Akan Güner Sernikli Altan Erkekli Başkan Nazmi İclal Aydın Reyhan Demet Akbağ Sıti Ana Tuba Ünsal Tuba Sernikli Tolga Çevik Nazif İdil Fırat Aysel Sernikli Bican Günalan Sezgin Şener Kökkaya Basri Salih Kalyon Casım Tuncer Salman Ahmet Erdal Tosun Manav Şehmus Bülent İnal Mahmut Duran Celal Tak Panayırcı Nuri Gökaşan Jandarma Komutanı Ercüment Zerrin Sümer Vildan Hanım Sinan Bengier Kamyoncu Caner Alkaya İso Cezmi Baskın Latif Zeynep Tokuş Asiye Selim Erdoğan Servet Volkan Demirok Kino Bahri Beyat Türkçe Öğretmeni Nejat Uygur Hacı Zübeyir Deniz Akkaya Deniz Kızı Bahtiyar Engin Civciv Satıcısı Ata Demirer Telekutucu Selahattin Taşdöğen Simo Meral Çetinkaya Felek Şenol Ballı Yılmaz Şahin Yaylı Musto Sinan Kılıç Aykut Nusret Karakuş Veysi Deniz Erdoğan Cevdet Cahit Taş Rüstem Tuna Orhan Cahit Derya Oyanay Fadile Elif İnci Fazilet Yasemin Ergene Aynur Arzu Tan Bayraktutan Zehra

VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlk filmde yaşanan olayların ardından altı sene geçmiştir. Ülke 1980’lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin’in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?