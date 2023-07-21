İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonunda, "Vize işlem ücreti" adı altında 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre operasyonun detayları ortaya çıktı.

İzmir’de 32 kişinin peş peşe ‘Vize işlem ücreti’ adı altında dolandırıldığı şikayeti üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

TÜM İLLERDEKİ ŞİKAYETLER BİRLEŞTİRİLDİ

Ancak birçok ilde benzer şikayetlerin yaşanması üzerine tüm illerdeki soruşturma aynı çalışmayla birleştirildi. Yapılan çalışmalarda dolandırıcıların izleri tespit edildi. Vize başvurularını, yetkili firmaların ismi kullanılarak kurulan çağrı merkezleri aracılığıyla sözde alındığı ve ‘Vize İşlem Ücreti’ adı altında da para talep edilerek vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

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100 MİLYONLUK VURGUN

Toplam 2 bin 12 kişiden yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlandığı tespit edilen operasyonda, çete liderinin Ö.F.S. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından İzmir Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.