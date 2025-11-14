Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde'

        'Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde'

        Macaristan'dan Richárd Rózsa ve Türkiye'den Gökçe Bahar Oytun Duyar, 29 Kasım Cumartesi 19.30'da Pera Müzesi'nde gerçekleşecek "Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde" konserinde müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 14.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:04
        'Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde'
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, müziğin birleştirici gücünü merkeze alarak farklı coğrafyalardan iki çellisti bir araya getirdiği yeni konser programıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 29 Kasım Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek "Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde'" başlıklı konserde, Macaristan’dan Richárd Rózsa ve Türkiye’den Gökçe Bahar Oytun Duyar, izleyicilere zamanın ve mekânın ötesinde bir müzikal deneyim sunacak.

        Gökçe Bahar Oytun Duyar
        Gökçe Bahar Oytun Duyar

        Konserin repertuvarı, Barok dönemden 20. yüzyıla uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Reinhold Glière, György Ligeti, Béla Bartók ve Adnan Saygun’un eserlerinden oluşan programda; Barok, Romantik, Macar ve Türk Halk Müziği türlerinin etkileyici örnekleri yer alıyor.

        Richárd Rózsa
        Richárd Rózsa

        Viyolonselin “müzisyen”, “virtüöz” ve “dansçı” yönlerini ön plana çıkaran seçki, solo ve düetlerden oluşuyor. Her bir parça, farklı dönem ve kültürlerin müzikal mirasını yansıtırken iki sanatçının teknik ustalığı ve duygusal derinliğiyle birleşerek dinleyicilere güçlü bir etki sunuyor.

        Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle, Akfen Holding ve Kristal Yağları desteğiyle düzenlenen konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

