Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Avrupa Ligi

Vitor Pereira toplantıya Arda ve Muhammed ile çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, HJK Helsinki galibiyetinin ardından basın toplantısına golü atan Muhammed Gümüşkaya ve oyuna sonradan giren bir diğer genç isim Arda Güler ile çıktı

20.08.2021 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Vitor Pereira toplantıya Arda ve Muhammed ile çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karakterli 2 genç ile galip geldikleri için çok gururlu olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, genç oyuncuları Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediğini belirtti.

Tecrübeli oyuncuların arasında her iki ismin de hatasız oynadığını ve çok çalıştığını dile getiren Pereira, "Hem Muhammed hem de Arda kendilerini çok iyi hazırladılar. Kaliteli bir oyun sergiledikleri için mutluyum. Onlar genç oldukları için değil kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuları yetiştirmek ve parlatmak adına onlara süre verilmesi gerektiğine değinen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Genç oyunculara özgüven vermeniz gerekir. Hata yaptıklarında onların desteklenmesi gerekir. Bunlar olduğunda kalite de varsa oyuncular parlar. Kariyerimde Porto gibi çok önemli bir kulüpte 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda ve Muhammed karakterinde ve kalitesinde çok az oyuncu gördüm. İşlerine konsantre olur kendilerini geliştirirlerse ikisi de Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak. "

Böylesine kapalı oynayan takımlara karşı sabırlı oynamaları gerektiğini anlatan Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Devre arasında bunun için neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. İkinci yarı bunun yansımalarını sahada gördük. Bana kupalar kazandıran çok maç oynadım ama bu maçın benim için özel bir yeri olacak. İlk maç bitti, henüz yolun yarısındayız. 1-0'lık skor çok fazla çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Tecrübelilerin performansında, gençlerin ortaya koyduğu karakterden gururluyum. Camia olarak takım olarak taraftar olarak çok güzel bir ruh ortaya koyduk diye düşünüyorum. Çok önemli sakatlıklar yasadık, sezon başı play-off oynuyoruz ve bu durum opsiyonları azalttı. Takım ruhuyla bunların üzerinden gelmeyi bildik. Taraftarlar bize çok yardımcı oldu. Bu maç her zaman benim aklımda kalacak. Ortaya koyduğumuz ruh ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın bunun üstesinden gelebileceğinizin bir kanıtı."

MUHAMMED GÜMÜŞKAYAVE ARDA'NIN SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin tek golünü atan Muhammed Gümüşkaya, çok mutlu olduğunu söyledi.

Attığı golün bugünde kalacağını ve yarın daha fazla çalışacağını vurgulayan Muhammed, "Fenerbahçeli doğdum, hayallerim burada kupalar kazanmak. Yıllarca forma giyebilmek. Gol atmak bugün bana nasip oldu, bunun için çok mutluyum. Bu gol bugünde kalacak, yarından itibaren daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmek zorundayım." diye konuştu.

Arda Güler ise kendisine şans verdiği için teknik direktörü Vitor Pereira'ya teşekkür ederek, "Hocama, aileme ve büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmenin hayalini kurdum, bugünlük olmadı. Abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Büyüdükçe küçülmemiz gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Acı detay ortaya çıktı... Öldüren söylenti
Acı detay ortaya çıktı... Öldüren söylenti
Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
Afrikalı kıza kabusu yaşattı... Köle olarak almış!
Afrikalı kıza kabusu yaşattı... Köle olarak almış!
Çalan telefon hayatlarını kurtardı
Çalan telefon hayatlarını kurtardı
Fazıl Say müzikseverlerle buluştu
Fazıl Say müzikseverlerle buluştu
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı
Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı
Öğretmenlere aşı zorunlu mu?
Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.