Spor Toto Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken Fenerbahçe, istediği puanları hanesine yazdıramıyor. 24 puanla 4'üncü sıraya yerleşen sarı lacivertli ekip, üst sıralara çıkmanın hesaplarını yaparken, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Teknik direktör Vitor Periera'nın yaptığı 11'ler ve maç esnasındaki oyuncu değişiklikleri her hafta tepki çekiyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe mücadelesinde de isteneni veremeyen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak 1 puanla yetindi. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı lacivertlilerde Altay ve Valencia'nın sakat oluşları ve Tisserand ile Mert Hakan'ın ise cezalılarının olmasının ardından Novak'ın 88'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalması durumu bir hayli zora soktu. Zirve yarışında sürekli yara alarak taraftarının umudunu kesmesini sağlayan sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdaki geleceği de sıkıntılı bir hal alma yolunda ilerliyor.
SZALAI YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU
Sarı lacivertli ekip, Galatasaray derbisi ile ilk kez 4'lü savunma sistemine geçiş yaptı. Sistem değişikliğinin kurbanı ise Attila Szalai oldu. Bu sistemi denediği Galatasaray derbisiyle istediği sonuca ulaşan Portekizli teknik adam, Olympiakos ve Göztepe karşılaşmalarında ise arzuladığı puanları alamadı. Szalai'yi ise yedek kulübesine hapseden Pereira, sistemi denediği 3 maçta savunma ikilisinde Kim, Serdar Aziz ve Tisserand'a şans verdi. Szalai, Galatasaray derbisinde kadroda olmasına karşın süre almazken, Olympiakos maçında 78'inci dakikada Novak'ın yerine oyuna dahil oldu. Szalai, Göztepe maçında ise 90'ıncı dakikada Mesut'un yerine oyuna girdi.
PELKAS GEÇEN SEZONU ARATIYOR
Sarı lacivertli ekipte Dimitris Pelkas, geçtiğimiz sezonu aratan isimler arasında yer alıyor. Geçen sezon ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Pelkas, bu sezon bekleneni veremiyor. Ligde 14 hafta geride kalırken gol ve asist başarısı gösteremeyen Pelkas, geçtiğimiz sezon 8 gol ve 8 asistlik başarılı bir grafik çizmişti.
İRFAN CAN KAHVECİ TEPKİLİ
Fenerbahçe'de takımın en iyileri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, Pereira'ya tepkili. En son dün akşam oynanan Göztepe maçında Serdar Dursun'un kaydettiği gole asist katkısında bulunan İrfan Can, 78'inci dakikada yerini Rossi'ye bıraktı. Oyundan çıkarken ve sonrasında teknik direktör Pereira'ya olan sitemini gizlemeyen İrfan Can'a taraftarlar da destek verdi.
BERISHA VE SERDAR DURSUN BEKLENTİNİN ALTINDA
Sarı lacivertlilerde Berisha ile Serdar Dursun, performanslarıyla beklentinin altında kaldı. Valencia'nın sakatlığında ışık saçması beklenen Serdar Dursun ile Berisha beklentiyi veremedi. Bu sezon 9 maçta görev alan Serdar Dursun; 2 gol atarken 1 golünde hazırlayıcısı oldu. Berisha ise ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 2 asist kaydetti.
CRESPO BEĞENİ TOPLADI
Sarı lacivertli ekipte Crespo, rüzgarı esmeye devam ediyor. Galatasaray derbisinde kaydettiği golden sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Portekizli futbolcu, UEFA listesinde olmamasından dolayı Olympiakos maçında görev alamamıştı. Mert Hakan'ın yokluğunda mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada yer alan Crespo, beğeni topladı. Göztepe maçındaki performans sosyal medyada da gündem olan Crespo, 11'deki yerini sağlamlaştırdı.
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