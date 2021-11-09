Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Vitor Pereira'ya kesildi. Üst üste 3 mağlubiyetin ardından Kayseri maçında 1 puanın son dakikada kurtarılması sabırları taşırdı.

Bir türlü ideal 11'ini oturtamayan ve oyunculardan yeterli verimi alamadığı düşünülen Portekizli hocaya son bir şans verildi. Milli aranın ardından Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da kötü sonuç alınması durumda Pereira'ya veda edilmesi planlanıyor.

18 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe'deki 2. dönemini yaşayan Pereira, 18 resmi maça çıktı. 9 galibiyet alan teknik adam, 5 mağlubiyet ve 4 de beraberlikle beklentilerin uzağında kaldı.

KALECİ SIKINTISI

Altay Bayındır'ın uzun sürecek sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke Özer de sakatlandı. Ümit Milli Takım'dan çıkarılan oyuncunun durumu takip ediliyor. Berke'nin derbide oynayamaması halinde genç kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ya da Bartu Kulbilge sahada olacak.