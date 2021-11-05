Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Sonuçtan ve performanstan memnunum. Gol yemedik ve üç. tane attık. Takım tebrik edilmeyi hak ediyor. Daha fazla da atabilirdik." dedi.

Vitor Pereira grupta şanslarının olduğunu belirterek "Hala şansımız var. Bu maçta oynadığımız gibi oynarsak, Yunanistan'da da kazanabiliriz. Taraftarlarımıza da teşekkürler." ifadelerini kullandı.