Vitesse: 2 - VV Venlo: 1 (Maç sona erdi)

Hollanda Eredivisie mücadelesinde Vitesse, VV Venlo ile karşı karşıya geldi.Vitesse takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Eduardo, Vyacheslav Karavaev, Jake Clarke-Salter, Alexander Büttner, Danilho Doekhi, Thulani Serero, Martin Odegaard, Roy Beerens, Bryan Linssen, Oussama Darfalou, Navarone FoorVV Venlo takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Lars Unnerstall, Moreno Rutten, Jerold Promes, Nils Röseler, Christian Kum, Peter van Ooijen, Evert Linthorst, Tino-Sven Susic, Johnatan Opoku, Jay-Roy Grot, Peniel MlapaVitesse, 32. dakikada Martin Odegaard ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. İlk yarıyı Vitesse 1-0 önde bitirdi. İlk yarıda VV Venlo oyuncusu Peniel Mlapa ile Vitesse oyuncusu Jake Clarke-Salter sarı kartla cezalandırıldı. Dakika 76 olduğunda Peniel Mlapa, VV Venlo adına ilk golü attı.80. dakikada Oussama Darfalou, maçı Vitesse lehine çevirdi: 2-1.İkinci 45 dakikada VV Venlo futbolcusu Patrick Joosten ile Vitesse futbolcuları Martin Odegaard, Navarone Foor sarı kart gördü.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Vitesse takımında Jake Clarke-Salter ve Roy Beerens oyundan çıkarken Rasmus Thelander ve Hillary Gong Chukwah mücadeleye dahil oldu, VV Venlo takımında ise Peter van Ooijen, Jerold Promes, Evert Linthorst çıkarken Ralf Seuntjens, Patrick Joosten, Damian van Bruggen girdi. Karşılaşma 2-1 tamamlandı.İddaa 408 koduyla açtığı bu maçta Vitesse kazanır bahsine oynayanlara 1.25 oranını kazandırdı.Vitesse son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. VV Venlo ise 5 yenilgilik performansa sahip.