Vitamin eksiklikleri; vücudun birçok fonksiyonun işlevinde sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tırnaklar, deri ve gözlerde etkileri çok fazla oluşmaktadır. Görmede sorun ve tırnaklarda kırılma şeklinde belirtiler olması vitamin eksikliği nedenlerindendir. Vitamin eksikliğini yaşamamak için dengeli beslenme sağlanmalı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye önem vermelidir.
A Vitamini Eksikliği;
- Görmede bozukluklar ortaya çıkar.
- Ciltte kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılmalar oluşur.
- Enfeksiyonlara karşı direnç azalır ve halsizlik baş gösterir.
- Dudaklarda yaralar ve dilde kızarıklık oluşur.
B2 ve B12 Vitamini Eksikliğinde;
- Dilde kızarıklık ve ağız kenarlarında yaralar oluşur.
- Kansızlık yaşanır.
- Burun kenarında kuruma ortaya çıkar.
- Yorgunluk, uyuşukluk ve kolay hastalanma ortaya çıkar.
- Çocuklarda iştah kaybı meydana gelir.
- Depresyon hali gözükür.
- Alzheimer gibi kalıcı sinir sitemi hastalıkları olmasına etki eder.
- Huzursuz bacak sendromu oluşur.
- Çocuklarda gelişme bozukluğu görülür.
- Diş eti çekilmeleri ve diş eti hastalıkları
- Yaraların geç iyileşmesi meydana gelir.
- Kemiklerde ağrılar oluşur.
- Kaslarda zayıflık belirir.
- Dolaşım sisteminde sorunlar ortaya çıkar.
C Vitamini Eksikliğinde;
- Bağışıklık sisteminde zayıflık ortaya çıkar.
- Kandaki şeker miktarında yükselme görülür.
- Hastalıklara karşı direnç kaybı olur.
- Enerji düşüklüğü yaşanır.
- Kemiklerde güçsüzlük başlar.
- Diş eti sorunları ortaya çıkar.
- Kan dolaşımında aksaklık oluşur.
E Vitamini Eksikliğinde;
- Erken yaşlanma belirtileri gözükür.
- Kısırlık
- Kansızlık, kalp ve kaslarda yorgunluk hissi oluşur.
- Damarlarda sertleşme ve tıkanmaya etki eder.
- Cinsel hastalıklar ortaya çıkar.
- Görme bozuklukları oluşur.
K Vitamini Eksikliğinde;
- Bağışıklık sisteminde zayıflık görülür.
- Yaraların iyileşmesinde gecikmeler yaşanır.
- Kanın pıhtılaşmasında azalma olur.
- Diş eti kanamaları ortaya sık çıkar.
- İdrar yollarında kanamalar oluşur.
- Basur ortaya çıkar.
- Burun kanamasına neden olur.
- Adet kanamalarında artış oluşur.
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