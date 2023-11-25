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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Vissel Kobe, Japonya Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu - Futbol Haberleri

        Vissel Kobe, Japonya Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu

        Japonya Ligi'nde Vissel Kobe, sahasında karşılaştığı Nagoya Grampus'u 2-1 mağlup ederek ilk şampiyonluğunu ilan etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:08
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        Japonya'da ilk! Vissel Kobe şampiyon
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        Japonya J1 Futbol Ligi'nde lider Vissel Kobe, 33. haftada Misaki Park Stadı'nda karşı karşıya geldiği Nagoya Grampus'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

        Ligde ikinci sırada yer alan Yokohama F. Marinos, dün oynanan maçta Niigata ile 0-0 berabere kaldı ve 64 puanda kaldı. Bu sonuçla Vissel Kobe, puanını 68'e yükselterek sezonun bitimine bir hafta kala tarihinde ilk şampiyonluğunu ilan etti.

        Teknik direktörlüğünü Takayuki Yoşida'nın yaptığı ve İspanyol futbolcu Juan Mata'nın formasını giydiği Vissel Kobe, bu sezon 33 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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