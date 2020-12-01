Yeni nesil ürünlerle virüs yüzeylerden bulaşmıyor

Covid -19 pandemisiyle ilgili yükseliş, kaygı verici bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Bu noktada, sağlık otoritelerinin alacağı önlemler ve bu önlemlere uyum, hastalığın seyrini belirlemede büyük önem taşıyor. Uzmanlar süreç yönetiminde başından beri hijyen ve sterilizasyonun önemine dikkat çekiyor. Özellikle toplu alanlarda her tür yüzeyde hastalığın bulaşmasını yok etme amaçlı kullanılan dezenfektan ürünlerin uzun süreli sterilizasyon özelliği taşıması ve yüksek etki oranına sahip olması çok önemli görülüyor .

5 DAKİKADA YÜKSEK ETKİ

Covid19’a karşı yüksek etkili ve uzun süreli kalıcı yüzey dezenfektanı olduğu kanıtlanan yeni nesil ürünler, uygulanan yüzeylerde nano boyutta koruyucu film oluşturma özelliği sayesinde; ahşap, cam, metal, seramik, plastik, suni deri ve benzeri yüzeylerin uzun süre steril kalmasını sağlamanın yanında koruyuculuk özellikleri ile de dikkat çekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Alper Aydın, “Günümüzde hastalıklara karşı süre etkili klasik dezenfeksiyon ajanları yerine uzun süre etki gösterebilen bu ürünler sayesinde virüs ve bakterilere karşı daha etkili korunma sağlanıyor. Yeni aktif maddelerin özel kimyasal yapısı, dezenfeksiyon ajanının molekül zincirinin bir tarafı ile yüzeye tutunarak nano-film tabakası oluşturmasına, boşta kalan diğer ucu ise virüs ve bakterilerin temas ile eksiksiz hale getirilmesinde görev alıyor. Su bazlı bu yeni ürünler daha güvenilir ve steril yaşam ve çalışma ortamları sağlamaya yardımcı olacaktır ” diyor. İdeakim Genel Müdürü Dr. Başar Yıldız ise “Bu ürünler her tür yüzeyde 90 güne kadar koruyucu bir kalkan oluşturmakta ve Covid-19’a karşı yüzde 99’un üzerinde koruma özelliği sağlamaktadır. Ürün içerisinde kullanılan etken madde, EPA (Amerika Çevre Koruma Ajansı) tarafından Covid-19’a karşı önerilmektedir. Tüm bunlar, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş akredite bir laboratuar tarafından da teyit edilmiştir” diyor.

ÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARI

*Diş hekimliği klinikleri

*Yoğun bakım üniteleri

*Ameliyathaneler

*Hasta odaları

*Ambulans

*Diyaliz ünitesi

*Kreş-Okul

*WC

*Spor salonları

*Otel

*SPA

*Havuz

Havalandırma

*Gıda işleme tesisleri

*Endüstriyel mutfaklar

*Restoran/Lokanta/Bar vb

*Toplu taşıma araçları başta olmak üzere her türlü toplu yaşam alanında kullanılıyor.

KANSEROJEN ETKİ İÇERMİYOR

Ürünüz diğer dezenfektan ürünlerden farkları aşağıdaki gibi sıralanıyor:

* Su bazlı olup herhangi bir zararlı solvent / alkol içermez.

* Yanıcı veya yakıcı değil.

* Uzun süreli koruyuculuğa sahip.

* Ağır metal ve gümüş iyonu ihtiva etmez.

* Çevre ve vücut florası üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmaz.

* Yüzeyde kalıntı bırakmaz, oksitlenme yapmaz renk solmasına neden olmaz.

* Kanserojen etkisi yoktur. (Zehirli bir madde veya kimyasal içermez.)

* Sağlığa zararlı değildir.

* Renksizdir. (Leke yapmaz)

* EPA tarafından kayıtlı Covid-19’a karşı etkili 4 etken maddeden biridir. (82077-1-4)