        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Virtus Bologna - Anadolu Efes: 99-89 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Virtus Bologna - Anadolu Efes: 99-89 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında konuk olduğu İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 99-89 yenildi. Lacivert-beyazlılar üst üste 3, toplamda 7. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 00:38 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:38
        Anadolu Efes, İtalya'da kayıp!
        EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 99-89 mağlup oldu.

        Paladozza Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği İtalyan ekibinin 28-24 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Başabaş geçen ikinci yarıda bulduğu sayılarla farkı zaman zaman 1'e kadar indiren Anadolu Efes, oyunun kontrolünü rakibe kaptırarak devreye 48-45 geride girdi.

        İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 76-73 geride geçtiği maçı 99-89 kaybetti.

        Shane Larkin 25 sayı ile maçın en skoreri olurken Virtus Bologna'da Carsen Edwards, 21 sayı ile takımının en çok sayı üreten ismi oldu.

        Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 7. yenilgisi yaşadı, Virtus Bologna ise 5. galibiyetini aldı.

