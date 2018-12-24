İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un formasını giyen Hollandalı stoper Virgil van Dijk, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'a imzalı forma hediye etti.

Kabak, bu hediyeyi sosyal medyadan "Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gördüğüm Virgil van Dijk'a benim için çok değerli bu hediyesi için çok teşekkür ederim." mesajı ile paylaştı.