Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri!

"EN İYİ PERFORMANSI VERMEK İSTİYORUZ"

Dürüst olmak gerekirse hakkaniyetli şekilde görevimi yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki iki farklı roldeyiz. Herkes kendi rolünü yapmakla sorumlu. Geçen mart ayını saymazsak genel olarak takımımızın ne kadar iyi performans koyduğunu hepimiz gördük. Mart ayı neleri düzeltmemiz gerektiğine dair bizim için çok faydalı oldu. Çok saygı duyduğum bir teknik adam, benden de daha deneyimli milli takım konusunda. Çok da sevdiğim biri. Milli takım hocalığı yapıyorsanız hiçbir şekilde etkilenmemeniz gerekiyor, bazen düşündürücü eleştiriler oldu, bazen de gülümsettiğiniz anlar da oldu. Sonuna kadar kendi rolümüzü üstlenerek en iyi performansı vermek istiyoruz.