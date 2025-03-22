Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk maçta alınan 3-1'lik galibiyeti unutmaları gerektiğini ve kendilerini çok zorlu bir karşılaşmanın beklediğini söyledi. İtalyan teknik adam ayrıca 2026 Dünya Kupası ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu İsmail Yüksek ile açıklamalarda bulundu.
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"TUZAĞA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ"
Macaristan maçının çok zorlu geçeceğini vurgulayan Montella, "Kesin olarak şunu söyleyebilirim ufak bir avantajımız var, o yüzden çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz, A Ligi’nde mücadele etmiş bir rakip. Ofansif ve defansif, iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Üç gün arayla oynanan bir maç olacak, iki takım için de yorgunluklar olacaktır. Başından sonuna kadar bir savaş olacak. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.
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İtalyan teknik adam, "Bazı oyuncular sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı. Yarınki maç öncesinde kadroda sakatlığı bulunan başka oyuncu var mı?" sorusuna, "Maalesef biliyorsunuz bazı futbolcularımız geriye dönebilirler mi diye sonuna kadar şansımızı denedik. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum ama kulüplerine de dönmeleri gerekiyordu. Hala soru işareti olan oyuncularımız var, yarına kadar zamanımız var. Umarım her şey istediğimiz gibi gider." yanıtını verdi.
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Vincenzo Montella, "Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Türkiye'nin başında çok iyi işler yaptığınızı ve haksız eleştiriler aldığınızı söyledi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
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"EN İYİ PERFORMANSI VERMEK İSTİYORUZ"
Dürüst olmak gerekirse hakkaniyetli şekilde görevimi yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki iki farklı roldeyiz. Herkes kendi rolünü yapmakla sorumlu. Geçen mart ayını saymazsak genel olarak takımımızın ne kadar iyi performans koyduğunu hepimiz gördük. Mart ayı neleri düzeltmemiz gerektiğine dair bizim için çok faydalı oldu. Çok saygı duyduğum bir teknik adam, benden de daha deneyimli milli takım konusunda. Çok da sevdiğim biri. Milli takım hocalığı yapıyorsanız hiçbir şekilde etkilenmemeniz gerekiyor, bazen düşündürücü eleştiriler oldu, bazen de gülümsettiğiniz anlar da oldu. Sonuna kadar kendi rolümüzü üstlenerek en iyi performansı vermek istiyoruz.
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"İLK MAÇI UNUTMAK GEREK"
Montella, Macaristan’ın iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine "O yüzden zorlu bir maç olacağını söyledim. Ufak bir avantaj var, ilk maçı unutmak gerek. Rakibimiz çok agresif başlayabilir. O yüzden tamamıyla başından sonuna kadar gerçek bir savaş olacak. Ona da hazırlıklıyız.” değerlendirmesinde bulundu.
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"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"
İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası yolunun çok zorlu olduğunu düşünenler var. Sizce nasıl bir süreç bekliyor. Siz nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna "Dünya Kupası’na gitmek için muazzam performans ortaya koymalısınız. Zamanı geldiğinden maksimum performanslar göstererek o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elinizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız." cevabını verdi.
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Montella, "Bu hayali beslemek için mi ABD'de kamp düzenleme kararı aldınız?" sorusunu ise "Çok güzel bir fırsat doğdu, böyle önemli deneyimlerin kazanılması değerli. Alışkanlık da kazanmak istiyoruz. İlerleyen zamanda daha fazla bu konuyu konuşuruz. Aslında şunu da söylemek gerekiyor, oraya gidiyorsak son zamanlarda bir cazibemizin de ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi oraya davetli olarak gidiyoruz." diyerek yanıtladı.
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