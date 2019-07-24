Meksika kulüplerinden Monterrey, bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen'i transfer etti. 2017-18 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen geçiren Janssen'in adı, bu yaz döneminde bir kez daha Fenerbahçe ile anılmıştı.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Tottenham formasını 3 maçta giyebilen Janssen için Meksika ekibi Monterrey'in yaklaşık 7 Milyon Euro bonservis ödediği de yazıldı.