Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan iki Porto'lu futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Vincent Aboubakar ve Ze Luis'in Portekiz temsilcisinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor!

Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın haberine göre 3,6 milyon Euro'luk maaşı olan Vincent Aboubakar ve 3,8 milyon Euro yıllık ücret kazanan Ze Luis kulüpten ayrılmak üzere. Toplamda 7,4 milyon Euro'luk bir tasarrufa gitmek isteyen Portekiz temsilcisi iki futbolcuyu da göndermek istiyor.

Haberde Aboubakar'ın sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandığı belirtildi. Ayrıca Aboubakar'ın Beşiktaş'la da transfer konusunda her konuda el sıkıştığı kaydedildi.

Ze Luis'in durumunun ise biraz daha karışık olduğu, 29 yaşındaki santrfora Katar'dan ve Celta Vigo'dan teklifler geldiği belirtildi.