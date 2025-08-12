Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Spor Futbol İspanya Villarreal-Barcelona maçının Miami'de oynanmasına Real Madrid'den tepki! - Futbol Haberleri

        Villarreal-Barcelona maçının Miami'de oynanmasına Real Madrid'den tepki!

        Real Madrid Kulübü, İspanya La Liga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'de oynanma kararına itirazda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:05
        R.Madrid'den İspanya dışındaki maça itiraz!
        Real Madrid, LaLiga'nın 17. haftasında oynanacak olan Villarreal-Barcelona karşılaşmasının İspanya dışında oynanmasına karşı olduğunu açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakaya katılan kulüplere önceden bilgi verilmeden veya onlarla istişare edilmeden uygulanan bu önlem, çift turlu lig müsabakalarını (bir maç kendi sahasında, diğeri rakip takımın sahasında) düzenleyen bölgesel karşılıklılık ilkesini ihlal ederek, rekabet dengesini bozmakta ve talep eden kulüplere haksız bir sportif avantaj sağlamaktadır." denildi.

        Ligin bütünlüğü açısından tüm maçların her takım için aynı koşullar altında oynatılması gerektirdiği aktarılarak, bu düzenlemenin tek taraflı olarak değiştirilmesinin, kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceğini, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını, sportif bütünlüğü açıkça etkileyen ve müsabakanın bozulması riskini taşıyan kabul edilemez bir emsal oluşturacağı belirtildi.

        Bu önerinin hayata geçirilmesi halinde, sonuçları futbol dünyasında bir dönüm noktası oluşturacağının kaydedildiği açıklamada, "Bu nitelikteki herhangi bir değişiklik, her halükarda, resmi müsabakaların organizasyonunu düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalmanın yanı sıra, müsabakaya katılan tüm kulüplerin açık ve oy birliğiyle onayına tabi olmalıdır." görüşlerine yer verildi.

        İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onaylamıştı.

        LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.

