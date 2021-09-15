Villarreal ile Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini Atalanta açtı. 6. dakikada Remo Freuler, Duvan Zapata'nın servisinde golü buldu.

Villarreal'in yanıtı 39. dakikada geldi. Alfonso Pedraza'nın pasında Manuel Trigueros skora dengeyi getirdi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral oyuna 61. dakikada dahil oldu.

Villarreal, Arnaut Groeneveld'in 73. dakikadaki golüyle öne geçti.

83. dakikada Robin Gosens, Atalanta'ya 1 puanı getiren golü kaydetti.