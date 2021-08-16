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Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da görüntülenen Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in ilişkilerine bir şans daha verdikleri ortaya çıkmıştı. İkilinin sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldığı öğrenildi.

Magazin D'nin haberine göre; Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in 9 Eylül 2021'de İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri öğrenildi.