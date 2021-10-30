Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaşındaki milli sporcu, 400 metre karışık yarışını 4 dakika 32.64 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.

Bu derecesiyle Türkiye rekoru kıran Viktoria Zeynep Güneş, bronz madalyayı boynuna taktı.