        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oluyor. İlk 3 maçında 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet için sahaya çıkıyor. Mesta Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Viktoria Plzen - Fenerbahçe karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...

        Giriş: 05.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:32
        • 1

          Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, Nice ve Stuttgart galibiyetleri ile puanını 6'ya çıkarmayı başardı. Daha önce 2012-13 sezonunda da Viktoria Plzen ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk mücadeleyi 1-0 kazanırken, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalmıştı. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

          Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe günü 23:00'te oynanacak.

        • 3

          VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Doosan Arena arenada oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          KUPA 2'DE 152. MAÇ

          Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 151 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.

        • 5

          FENERBAHÇE TAM KADRO

          Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.

          Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

        • 6

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

          Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail (Fred), Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem, Talisca (Duran)

        • 7

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)

          27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)

          11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)

          22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)

          29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)

        • 8

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

          Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

        Yazı Boyutu
