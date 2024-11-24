Victoria Beckham neden fotoğraflarda gülmediğini açıkladı
Fotoğraflardaki ciddi duruşuyla hatırlanan Victoria Beckham, neden hiç gülümseyerek poz vermediğini açıkladı
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Victoria Beckham, yanındaki herkesin güldüğü aile fotoğraflarında bile verdiği ciddi pozlarla tanınıyor. Eski Spice Girls üyesi olan ünlü İngiliz moda tasarımcısının adı, sert bakışlarıyla eşanlamlı hale geldi ve hiçbir halka açık etkinlikte gülümsemeyi başaramadı.
Hiçbir fotoğrafında gülmeyen 50 yaşındaki modacı, fotoğraflarda her zaman sert görünmesinin nedeninin cildi konusunda çekingen olması olduğunu itiraf etti.
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Victoria Beckham, sorunlu cildiyle ilgili güvensizliğini uzun zaman önce de açıkça dile getirmişti. Gençliğinden beri sivilce sorunu yaşayan Beckham, 20'li yaşlarında cilt sorunları yaşarken şöhret kazanmaya başlamıştı.
The Telegraph Gazetesi'ne konuşan Victoria Beckham, özellikle gençliğinde fotoğraf çekilirken kendini "çok rahatsız" hissettiğini, çünkü gülümseyecek kadar mutlu olmadığını ifade etti.
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Görünüşüyle ilgili olarak son derece çekingen olduğunu düşünen Victoria Beckham; "Muhtemelen birçok fotoğrafta sert görünüyordum. Çünkü çok rahatsızdım" diye konuştu.
Victoria Beckham'ın cildi konusunda yaşadığı güvensizlik sadece fotoğraf pozlarına değil, beslenme alışkanlığına da yansımış görünüyor. Cildi için sınırlı bir beslenme planı uyguladığı biliniyor. Eşi David Beckham daha önce 25 yıldır her gün aynı yemeği yediğini açıklamıştı: Izgara balık ve buharda pişmiş sebzeler...
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Bu diyeti uygulama kararını açıklayan Victoria Beckham; "Cildim yüzünden ne yediğime çok dikkat ettim hep" dedi ve kırmızı et ile buğdayı da kestiğini söyledi.
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Son zamanlarda geçmişe göre cildiyle daha barışık hale gelen Victoria Beckham, bazen hafif gülümsediği fotoğraflaryla şaşırtmayı başarıyor. Hatta çok az makyajla gösterişli etkinliklere gidecek kadar rahat hissettiğini gözler önüne seriyor.