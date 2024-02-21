Victoria Beckham'ı terleten soru
Emekli futbolcu David Beckham ile evliliğinden 4 çocuğu olan Victoria Beckham, bir röportaj verdi. Beckham, kendisine sorulan babaannelik sorusu karşısında afalladı
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1999'da evlenen Victoria Beckham David Beckham'ın; 24 yaşında Brooklyn, 21 yaşında Romeo, 18 yaşında Cruz ve 12 yaşında Harper adında dört çocuğu bulunuyor.
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2022'de büyük oğlu Brooklyn Beckham'ın Nicola Peltz ile evlenmesiyle kayınvalide olan Victoria Beckham, bir röportaj verdi.
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"BENCE HENÜZ BUNUN SIRASI DEĞİL"
Victoria Beckham, kendisine yöneltilen; "Babanne olmaya hazır mısın?" sorusu karşısında afalladı. 49 yaşındaki Beckham; "Tanrım, ne? Ooo, daha durun! Benim bilmediğim bir şey biliyorsanız bence henüz bunun sırası değil. Yani henüz o noktada değiliz. Umarım bir gün gerçekleşir, bunu yaşayacak kadar şanslıysam şahane bir şey olur" ifadelerini kullandı. Victoria Beckham, esprili bir şekilde; "Tanrım, çok sıcak oldu burası, neler oluyor?" diyerek devam etti.
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"TEK İSTEĞİM COCUKLARIMIN MUTLU OLMASI"
Nicola Peltz ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Victoria Beckham, gelini için şu açıklamayı yapmıştı: Bence Nicola şahane biri ve çok yetenekli. Yaptığı her şeyde çok tutkulu. Brooklyn ve o birbirlerini çok mutlu ediyor ve buna şahitlik etmek şahane. Bir anne olarak tek isteğiniz çocuklarınızın mutlu olmasıdır, değil mi?
fotoğraflar: Shutterstock, Avalon