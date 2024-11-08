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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'den Tottenham'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 00:08 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:21
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        "Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım"
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        Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Victor Osimhen, "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz." sözlerini sarf etti.

        Önlerindeki maçlara bakmaları gerektiğini söyleyen Osimhen, "Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        "OCAKTA AYRILMAYACAĞIM"

        Golcü futbolcu, flaş röportajın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

        Geleceğiyle ilgili konuşan Osimhen, "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Ben Galatasaray'da çok mutluyum!" dedi.

        Açıklamalarına devam eden Osimhen, "Büyük bir başarı elde ettik. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, geldiğimden beri çok mutluyum. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm. Onlara elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Sezon sonuna kadar buradayım. Sonrasını bilemem, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyor bilmiyorum. Bana gelip söyledikleri zaman tabii ki de konuşuruzi burası benim çok hoşuma giden bir kulüp. İstanbul'da çok iyi vakit geçiriyorum, oynadığım futboldan çok memnunm. Burada mutluyum." diye konuştu.

        "VİZYONU GÖRDÜM"

        Osimhen, "Kulübün çekmek istediği videoyu görünce ne kadar büyük bir vizyonumuz olduğunu gördüm. Orada UEFA Kupası var. Maç maç ilerlememiz gerekiyor, bugün çok yorgun olduğum için çıktım oyundan. O anda daha zinde bir oyuncunun sahada olması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

        UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimali için konuşan golcü yıldız, "Bence şu anki kadromuz yeterli, bu hayali gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Kaleciden, forvete, hocamıza kadar hepimiz bu seviyedeyiz. Bu yolda devam edip maç maç gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Victor Osimhen, "Sezon başında antrenman yapıyordum ben ama takımla birlikte çalışsam daha farklı olurdu, ilk başta adapte olmakta güçlük çektim. Mertens'in oyun tarzını biliyordum, orta sahada Lucas ve Sara'nın ne kadar iyi oyuncular olduğunu gördüm. Şu ana kadar kendimi bu kadar verebilmemin sebebi biraz da takımım sayesinde." sözlerini sarf etti.

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