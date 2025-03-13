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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen için kampanya! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen için kampanya!

        Galatasaray'ın mart ayı olağan divan kurul toplantısında Victor Osimhen'in bonservisi için kampanya başlatılması çağrısı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:43
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        • 1

          Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor...

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          Son haftalarda sarı-kırmızılı kulübü sırtlayan Nijeryalı futbolcu sadece taraftarı değil divan kurulu üyelerini de etkilemiş durumda.

        • 3

          Mart ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu, Osimhen'in bonservisinin alınması için kampanya başlatılması çağrısında bulundu.

        • 4

          Galatasaray'ın 35 milyon taraftarı olduğunu vurgulayan Zaimoğlu bir anlamda "pamuk eller cebe" dedi.

        • 5

          Taraftarın Osimhen sevgisine vurgu yapan Zaimoğlu "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Zaimoğlu, Victor Osimhen'in mutlaka Galatasaray'da kalması gerektiğini sözlerine ekledi.

        • 7

          Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den bir sezonluğuna satın alma opsiyonu bulunmadan kiralamıştı.

        • 8

          Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için bir süredir sponsorluk anlaşması görüşmeleri yürütüyordu.

        • 9

          Galatasaraylı yetkililer, Osimhen'in bonservisini almaları halinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemelerine gerek olmadığını ifade ediyor.

        • 10

          Sarı-kırmızılı kulüp ile Napoli arasındaki anlaşma gereği 66 milyon Euro ödenmesi halinde Galatasaray, Osimhen'i renklerine bağlayabilir.

        • 11

          Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in Türkiye'de ve Galatasaray'da mutlu olmasını da kullanarak daha düşük bir bonservis bedeli ödeme niyetinde.

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          Nijeryalı yıldız bu sezon G.Saray'da tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken 23 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

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