Victor Osimhen için kampanya!
Galatasaray'ın mart ayı olağan divan kurul toplantısında Victor Osimhen'in bonservisi için kampanya başlatılması çağrısı yapıldı.
- 1
Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor...
- 2
Son haftalarda sarı-kırmızılı kulübü sırtlayan Nijeryalı futbolcu sadece taraftarı değil divan kurulu üyelerini de etkilemiş durumda.
- 3
Mart ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu, Osimhen'in bonservisinin alınması için kampanya başlatılması çağrısında bulundu.
-
- 4
Galatasaray'ın 35 milyon taraftarı olduğunu vurgulayan Zaimoğlu bir anlamda "pamuk eller cebe" dedi.
- 5
Taraftarın Osimhen sevgisine vurgu yapan Zaimoğlu "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" ifadelerini kullandı.
- 6
Zaimoğlu, Victor Osimhen'in mutlaka Galatasaray'da kalması gerektiğini sözlerine ekledi.
-
- 7
Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den bir sezonluğuna satın alma opsiyonu bulunmadan kiralamıştı.
- 8
Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için bir süredir sponsorluk anlaşması görüşmeleri yürütüyordu.
- 9
Galatasaraylı yetkililer, Osimhen'in bonservisini almaları halinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemelerine gerek olmadığını ifade ediyor.
-
- 10
Sarı-kırmızılı kulüp ile Napoli arasındaki anlaşma gereği 66 milyon Euro ödenmesi halinde Galatasaray, Osimhen'i renklerine bağlayabilir.
- 11
Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in Türkiye'de ve Galatasaray'da mutlu olmasını da kullanarak daha düşük bir bonservis bedeli ödeme niyetinde.
- 12
Nijeryalı yıldız bu sezon G.Saray'da tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken 23 gol - 5 asistlik performans gösterdi.
-
- 13