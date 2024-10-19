Victor Osimhen: Golüm Puskas ödülüne aday olabilir

REKLAM advertisement1

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 3-0'lık Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

"GALİBİYETİ HOCAMA ARMAĞAN EDİYORUM"

Kariyerinin en iyi gollerinden birini attığı söyleyen Osimhen, "İlkinde Roland asist yapmıştı, hangimiz ofsaytta kaldık, bilmiyorum. İkinci golüm inanılmazdı. Kariyerimin en iyi 3 golünden biri ama önemli olan takımın kazanması. Hocamızın doğum günü, ona hediye ediyoruz. Mauro'yu iki golden ötürü tebrik ediyorum. Kendisi büyük bir lider." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcü, "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı." diye konuştu.

2 METRE 32 CM YÜKSEKLİKTE MUHTEŞEM RÖVEŞATA! 90+3. dakikada rakip filelere harika bir röveşata gölü atan yıldız futbolcunun topa vurduğu esnada yüksekliği ortaya çıktı. REKLAM Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı. Nijeryalı santrfor, attığı müthiş gol hakkında, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

"ICARDI İLE BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ" Victor Osimhen, "Icardi çok büyük bir insan. O da böyle goller atmıştır kariyerinde. Ne kadar efor gerektiğini de iyi biliyor. O yüzden beni tebrik etmesi kıymetli. Saha içinde ve saha dışında birbirimizi çok seviyoruz. Bana sürekli yardımcı oluyor. Partiye ben geç kaldım. Icardi 2 senedir inanılmaz goller atıyordu. Ben de geldikten sonra şimdi çok farklı şeyler yapabiliriz. İlk 11'de ve yedek kulübesinde olan arkadaşlarımı kutluyorum. Aynı zamanda Antalya taraftarına da teşekkür ediyorum. Onlar da röveşatadan sonra beni tebrik ettiler." şeklinde konuştu.