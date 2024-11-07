Victor Osimhen durdurulamıyor!
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Vcitor Osimhen, Tottenham maçıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini atarken, toplamdaki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Yıldız forvet, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
- 1
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Vcitor Osimhen, Tottenham maçıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk gollerini atarken, toplamdaki gol sayısını da 6’ya çıkardı.
- 2
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz temsilcisi Tottenham’ı konuk ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
- 3
Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada sahneye çıktı ve attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
-
- 4
Maçın 39. dakikasında bir gol daha kaydeden 25 yaşındaki futbolcu skoru 3-2’ye getirdi.
- 5
Tottenham karşılaşmasıyla bu sezon Avrupa Ligi’ndeki ilk gollerini kaydeden Victor Osimhen’in Trendyol Süper Lig’de de 4 golü bulunuyor.
- 6
Maçta 11’de görev alan Victor Osimhen, 80. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.
-
- 7
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Victor Osimhen, "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz." sözlerini sarf etti.
- 8
Önlerindeki maçlara bakmaları gerektiğini söyleyen Osimhen, "Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.