Vicdanlar sızladı! Poşet içinde terk edildi

Binanın girişinde gördüğü poşetin içini kontrol eden Tanış, örtüye sarılı vaziyette bir bebek buldu. Tanış'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde henüz ikametin bulunmadığı inşaat halindeki bir apartmanın bekçisi Mehmet Tanış, sabah saatlerinde bebek sesi duydu.

İstanbul'da, inşaat halindeki bir binanın girişinde bekçi tarafından poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulundu.

Öte yandan olayı anlatan Tanış, saat 08.05'te bekçilik yaptığı apartmana geldiğini, bez içine sarılmış ve poşetin içine konulmuş bebeği gördüğünü belirterek, "Polise haber verdim. Ambulans da geldi. Alıp götürdüler." dedi.