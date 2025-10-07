Habertürk
        VGM burs başvuru tarihi 2025: VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

        VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu, Türkiye'de ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen bir eğitim burs olarak bilinir. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 17:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:35
        • 1

          Öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu geliyor. Hem yeni eğitim-öğretim yılının başlaması hem de üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, VGM burs başvuru tarihi, şartları

        • 2

          VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

          VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

          2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

          VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular, vgm.gov.tr üzerinden online olarak yapılabilecek.

          VGM BURS BAŞVURU EKRANI

        • 4

          VGM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

          VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili mevzuatta burs verilmeyecek öğrenciler şöyle açıklanıyor:

          • a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
          • c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.

          ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.

          • d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
          • e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
          • f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
          • g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

