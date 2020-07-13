İstanbul Vezneciler’de, 7 Haziran 2016’da Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik gerçekleştirilen 6’sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 2 sanık 13’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 893’er yıl hapis, bir sanık ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 8 sanığa ise 7,5 yıl ile 3 bin yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
CEZA YAĞDI
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını talep ettiler.
13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Mahkeme heyeti Eyüp Sever ve Murat Bal, “Devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak” ve “6’sı polis 12 kişiyi bomba ile tasarlayarak öldürmek” suçlarından 13’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma”, 44 kişiyi ise “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplam 893’er yıl hapis cezasına çarptırdı.
12 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Mahkeme sanık Gülşen Bahadır’ı, “6’sı polis 12 kişiyi bomba ile tasarlayarak öldürmek” suçlarından 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 44 kişiyi ise “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplam 893 yıl hapis cezasına çarptırdı.
DOLMABAHÇE SALDIRIISINA YARDIMDAN 3 BİN YIL CEZA
Hem 7 Haziran 2016’da Vezneciler’deki bombalı saldırı eyleminde hem de 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’taki çevik kuvvete yönelik bombalı saldırı eyleminden yardım ettiği iddia edilen Gamze Zere Karadağ ise 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’ta meydana gelen saldırı nedeniyle “Devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak suçuna yardım”, “39 polis 46 kişinin öldürülmesine yardım”, 242 kişiyi “Kasten öldürmeye teşebbüse yardım” ve “Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma”, suçlarından 3 bin 366 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti,Beşiktaş’taki bombalı saldırıya ilişkin Karadağ hakkında hüküm kurulduğu, aynı eylem nedeniyle tekrar yargılama yapılamayacağını gerekçesi ile Vezneciler saldırısı yönünden ise davanın reddine karar verdi.
4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme, 7 sanığı ise 7,5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanıklardan Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak, Şerafettin Yılmaz’ın tahliyelerine karar verdi.
11 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Kırmızı bülten ile aranan örgüt liderleri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık’ın da arasında bulunduğu 11 firari sanığın dosyasının ayrılmasına bu sanıklar yönünden yargılamanın ayrılan dosya üzerinden devamına karar verdi
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