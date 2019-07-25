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Veterinerlik Fakültesi taban puanı 2019! İşte Veterinerlik Fakültesi başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Veterinerlik Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Veterinerlik Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

25.07.2019 - 09:50 | Güncelleme: Gündem
Veterinerlik Fakültesi taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Veterinerlik Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Veterinerlik Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Veterinerlik Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Veterinerlik Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.

VETERİNER FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak. (İngilizce)Veteriner Fakültesi İNG.    SAY53122398,54946
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY70155374,98133
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞADEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY76039367,66941
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY85031357,38021
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY93665348,26714
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY101522340,74662
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY102459339,89655
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY112563331,18699
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY114166329,89364
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY117472327,29911
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Milas Veteriner Fak.Milas Veteriner Fakültesi    SAY122116323,71166
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISVeteriner Fak. (T.C. Vatandş) (Burslu)Veteriner Fakültesi T.C. Vatan.  Burslu   SAY123161322,91212
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY123961322,28845
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY131181316,96717
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY135086314,26995
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY138460311,9931
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ceyhan Veteriner Fak.Ceyhan Veteriner Fakültesi    SAY140708310,50339
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY142612309,27983
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY144775307,92486
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY147060306,46645
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY150486304,35392
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISVeteriner Fak. (İngilizce) (Burslu)Veteriner Fakültesi İNG.  Burslu   SAY150496304,3487
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY156458300,82086
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY168341294,24771
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY171582292,59198
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY176245290,16506
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY185877285,63454
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY193957281,99157
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY202450278,40373
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISVeteriner Fak. (İngilizce) (%75 İndirimli)Veteriner Fakültesi İNG.  %75 İnd.   SAY230724267,68939
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Y.DIŞIVeteriner Fak.Veteriner Fakültesi    SAY250034261,39564
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISVeteriner Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli)Veteriner Fakültesi İNG.  %50 İnd.   SAY346839237,9697
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak. (KKTC Uyruklu)Veteriner Fakültesi KKTC Uyruklu    SAY------
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Veteriner Fak. (KKTC Uyruklu)Veteriner Fakültesi KKTC Uyruklu    SAY------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISVeteriner Fak. (T.C. Vatandş) (Ücretli)Veteriner Fakültesi T.C. Vatan.  Ücretli   SAYDolmadıDolmadı

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