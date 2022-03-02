Formula 1'de geçen sezonu inanılmaz bir sonla şampiyon tamamlayan Max Verstappen, Red bull ile yeni sözleşme imzaladı.

Hollandalı pilot, Formula 1'de en çok kazanan Lewis Hamilton'la yıllık alacağını eşitlerken senelik 50 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzaladı.

F1'de 2021 sezonun 22. ve son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sini kazanan Verstappen, mutlu sona ulaşmıştı. Son haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde sezonu son damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.