Vergi Yüzsüzleri Listesi açıklandı! Hangi firmalar Vergi Yüzsüzleri Listesinde yer aldı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini 'vergi yüzsüzleri' olarak açıklayacaklarını bildirmişti. Bugün, ilk kez liste paylaşıldı. İşte o Vergi Yüzsüzleri Listesi...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete 5 milyon liradan fazla vergi borcu olan 57 firma ve kişiyi tek tek açıkladı. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. İşte, Vergi Yüzsüzleri Listesinde yer alan 57 firmadan bazıları...
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VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ 2024
İşte 5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:
Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL
Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL
Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL
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Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK
Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT
Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL
Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL
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Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET
Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL
Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL