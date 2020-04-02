Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı bakteri aşısı yani Verem aşısı, cilt içine enjeksiyon ile uygulanır. Bebeklerin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirmek için uygulanan Verem aşısını sizler için hazırladık. Peki Verem aşısı ne zaman yapılır? Verem belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

VEREM NEDİR?

“Mycobacterium tuberculozis”in neden olduğu çoğunlukla akciğeri tutan sinsi bir enfeksiyondur. Günümüzde halen kötü yaşam koşulları olan, bağışıklığı düşük evsiz insanlarda görülebilen ölümcül bir hastalıktır.

VEREM NASIL BULAŞIR?

Etken insana havayolu ile bulaşır, hasta kişinin öksürmesi, aksırması ve hatta nefes alması ile kapalı ortamda solunum yolu ile sağlam insana bulaşır.

VEREMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık yavaş seyirlidir. Uzun süren halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi gibi yakınmalar ile kendini belli eder. Zamanla öksürük ve balgam eşlik eder.

VEREM (BCG) AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

BCG aşısı, ısı ve ışığa çok dayanıksızdır. Deri içine (intradermal) uygulanır. Doğumdan itibaren uygulanabilir. Aşı, kanla ve lenfatik sistemle verem hastalığının etkeni olan basilin yayılmasını engeller. Bu sayede hayatı tehdit eden miliyer tüberküloz, tüberküloz menenjit gibi durumların ortaya çıkışını azaltır. Akciğer tüberkülozunu önlemede etkiliği %50 civarında olarak kabul edilmesine karşılık, Türkiye'de erişkinlerde %72,7 iken 0-6 yaş grubunda %85 bulunmuştur.

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde Türkiye’de doğumdan 2 ay sonra yani 3. ayın içinde BCG aşısı yapılması önerilir ve hayat boyu sadece bir kez BCG ile aşılanması öngörülmüştür. Eğer bebek 3. ayını bitirmiş veya daha büyükse BCG aşısı yapılmadan önce Tüberkülin Deri Testi (PPD Testi de denir) yapılarak sonucu değerlendirilmelidir. BCG aşısı yapılmış çocuklara skar olsun olmasın BCG tekrar yapılmaz. Aşılanmamışlarda 6 yaşından sonra BCG aşısı önerilmemektedir.

Verem hastalığının daha seyrek görüldüğü, veremle mücadelede önemli mesafeler almış olan bazı gelişmiş ülkelerde BCG aşısı rutin uygulanmamaktadır. Ancak Türkiye’de her ne kadar son yıllarda verem hastalığının yıllık görülme sıklığı azalmaya devam etse de, bilimsel olarak verem aşısının her doğan bebeğe uygulanmaya devam edilmesi kaçınılmazdır. Aile Sağlığı Merkezlerinde, Verem Savaşı Dispanserlerinde ve hastanelerimizde BCG-Verem aşısı ücretsiz olarak uygulanmaktadır.