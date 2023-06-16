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Bulmacalar modern zamanın en güzel getirilerinden biridir. Kimi zaman sözcük dağarcığımızı geliştirmek için kimi zaman boş vakitlerimizi doldurmak için bulmaca çözmeye yöneliriz. Bulmacanın çıkış amacı çocukların zekâ gelişimine katkı sağlamaktır ancak günümüzde büyük küçük herkesin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bulmacalarda ön plana çıkan sorulardan birisi de “Venüs’ün diğer adı nedir?” sorusudur. Diğer ismi ve Venüs nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Venüs'ün Diğer Adı Nedir?

Güneş sisteminde yer alan Venüs gezegeni Güneş'e konum itibariyle en yakın ikinci gezegendir. Yüzeyinde dağlar ve volkanlar yer almaktadır. Boyut olarak neredeyse Dünya ile özdeştir. Bilinen en önemli özelliği tüm gezegenleri tersi istikametinde dönmesidir. Kendi etrafındaki bir turunun yaklaşık 243 günde tamamlar. Sirius Yıldızı'ndan 10 kat daha parlaktır. Bu parlaklık özellikle saatlerin nasıl geçtiğini bilmeyen çobanlara rehber olduğu için Çoban Yıldızı olarak da isimlendirilmiştir. Kısacası Venüs gezegeninin diğer adı Çoban Yıldızı’dır.

Venüs Diğer İsmi

Genellikle bulmacalarda karşımıza belirli bir kelimenin diğer ismi çıkmaktadır. Bu diğer isme istinaden boşluklar doldurulmakta ve kelimeler tamamlanmaktadır. Venüs gezegeninin diğer ismi Astroloji alanında sorulan sorulardan biridir. Dünya’nın ikizi olarak da isimlendirilen Venüs gezegeninin diğer ismi “Çoban Yıldızı’dır.” Ayrıca Sabah Yıldızı, Tan Yıldızı ve Akşam Yıldızı olarak da isimlendirilmektedir.

Venüs Nedir?

Venüs gezegeninin ayrıntılı özellikleri hakkında çoğumuz bir merak içindeyiz. Bu gezegeni tanımak ve özellikleri hakkında bilgi almak için ayrıntıları sizler için derledik. Venüs isminin kökeni aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten gelmektedir. Yapı itibariyle Dünya’ya oldukça benzeyen bir gezegendir. Bu benzerlik sebebiyle Venüs’te hayat olup olmadığını tespit etmek için araçlar gönderilmiştir. Güneş’e en yakın ikinci konumda yer alan Venüs gezegeni, gün doğumundan önce ve gün batımından sonra kendini belli eder. Parlaklığını çıplak gözle dahi görebilirsiniz. Kalın bir atmosfere sahip olan Venüs’ün yüzey sıcaklığı oldukça yüksektir. Bu sıcaklık ortalama 464 derece kadardır. Ayrıca gezegen hızının yavaş olmasından dolayı gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk