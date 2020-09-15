Venüs gezegeninde yaşam belirtileri bulunduğu haberi uluslararası haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu. Tüm dünyayı heyecanlandıran gelişmenin ardından bilim insanlarında da açıklama geldi. İşte Venüs'te yaşam izleri...
VENÜS GEZEGENİNDE YAŞAM İZLERİ
Bilim insanları, Venüs'ün atmosferinde bakteriler tarafından üretilen fosfin gazı bulduklarını ve bunun dünya dışı yaşamının göstergesi olabileceğini bildirdi.
Nature Astronomy dergisinde yayınlanan araştırmanın baş yazarı, Cardiff Üniversitesi'nden gökbilimci Jane Greaves, Venüs atmosferinde bir iz konsantrasyon olan fosfinin milyarda 20 parça görüldüğünü açıkladı.
VENÜS'TEKİ YAŞAM BÜYÜK ÖLÇÜDE DOĞRULANDI
Greaves, araştırmacıların volkanizma, göktaşları, yıldırım ve çeşitli kimyasal reaksiyon türleri gibi potansiyel biyolojik olmayan kaynakları incelediklerini, ancak hiçbirinin olası görünmediğini söyledi. Bu nedenle araştırma Venüs'teki yaşamın varlığını doğrulamaya ya da alternatif bir açıklama bulmak için devam ediyor.
GERÇEK YAŞAM FORMLARI HENÜZ KEŞFEDİLMEDİ
Araştırmacılar gerçek yaşam formlarını henüz keşfetmediler, ancak fosfinin oksijensiz ortamlarda gelişen bakteriler tarafından üretildiğini kaydedildi.
Dünya dışı yaşamın varlığı, tarih boyunca bilimin en önemli sorularından biri oldu. Araştırmacılar, Güneş sistemi ve ötesindeki diğer gezegenlerde ve uydulardaki "biyo-imzalar"ı ve dolaylı yaşam aramak için sondaları ve teleskopları kullandı.
‘FOSFİN VARSA HAYAT DA VARDIR’
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) moleküler astrofizikçi ve ortak yazar Clara Sousa-Silva ise "Şu anda Venüs hakkında bildiklerimizden yola çıkarsak fosfinin en makul açıklaması kulağa fantastik gelse de, hayattır. Bu durum olduça önemli, çünkü eğer fosfin varsa hayat vardır ve evrende yalnız olmadığımız anlamına gelir. Aynı zamanda, yaşamın uzayda çok yaygın olduğu ve galaksimizde başka birçok yerleşik gezegen olması gerekir” ifadelerini kullandı.
FOSFİN NEDİR?
Fosfin (IUPAC adı: phosphane),hydrogenfosfid, phosphamine, phosphorus trihydride, phosphorated hydrogen adlarıyla da anılan ve PH3 formülüyle gösterilen bir tür kimyasal bileşiktir. Fosfin, -88 santigrat derece (°C) kaynama noktasına sahiptir; renksiz, yanıcı ve zehirli bir gazdır. Saf fosfin kokusuz olmakla birlikte, ofsubstituted fosfin ve diphosphane ( P2H4 ) bulunduran bileşikler, sarımsak ya da çürük balık gibi son derece hoş olmayan bir kokuya sahiptir. Ticari olarak üretilen fosfin gazına da ayırt edici olması amacıyla sarımsak esansı eklenmektedir.
Gaz çok zehirli olduğu için küçük yoğunluklarda bile öldürücü olabilir. Ayrıca kokusuz ve renksiz olması nedeniyle ilişiği olan yerlerde varlığının anlaşılması zor olduğundan dikkatli olunması gerekmektedir. Uzun süreli dokunmalarda, görme yitimine yol açabilir. İnsanda, soluk borusu bölgelerinde ve iskelette ciddi süreğen (kronik) hasara neden olur.
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