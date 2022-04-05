Dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası İş Sanat’ta vereceği konserler için İş Kuleleri Salonu’nda provalarına devam ediyor.





Uzun bir aradan sonra izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan’daki konserlerinin ardından 8 Nisan akşamı, konservatuvar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verecek.

Genç müzisyenlere özel olarak düzenlenecek bu ücretsiz konser 8 Nisan Cuma saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Konsere katılmak isteyen öğrenciler rezervasyon@issanat.com.tr e-posta rezervasyon yapabilecekler.