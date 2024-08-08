Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması

        Geçtiğimiz günlerde canlı yayında telefonundaki WhatsApp uygulamasını silen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, WhatsApp'ın bir casusluk sistemi olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp'ın bir "casusluk" sistemi olduğunu ve halktan diğer uygulamalara geçmesi tavsiyesinde bulundu.

        Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, balıkçılık ve tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

        DİĞER UYGULAMALARA GEÇİN ÇAĞRISI

        Maduro, "WhatsApp, Venezuela'da sahip olduğu listeyi casusluk faaliyetleri için Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına teslim etti. Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor. Darbe ve şiddet lehine konuşmayan sosyal liderleri, askerleri, polisleri, sanatçıları ve sporcuları tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

        Venezuelalılara, WeChat ve Telegram uygulamalarını tavsiye eden Maduro, "İnsanlara gönüllü olarak WhatsApp'tan çıkmalarını ve diğer ağlara geçmesi çağrısında bulundum." dedi.

        REKLAM
        Maduro Whatsapp'ı sildi
        Maduro Whatsapp'ı sildi

        Maduro, Venezuela'ya uygulanan haksız ekonomik ambargolar ve zorluklara rağmen tarımsal üretimde mucizevi başarılar elde ettiklerini söyledi.

        Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştiren Maduro, "O bir suçlu ve faşist. Seçimlerin yapıldığı günden bu yana bir grup genci ortalığı yakması için gönderdi ancak kendisi saklandı. Yüksek Mahkeme onu yasal olarak çağırdı ve gitmesi zorunluydu ama o gitmedi. Şimdi Guaido'dan (eski muhalif lider Juan Guaido) daha berbat." diye konuştu.

        Devlet Başkanı Maduro, ülkedeki sağcıları, Venezuela'nın anayasal kurumlarına "faşist darbe" yapmakla suçladı.

        CANLI YAYINDA WHATSAPP'I SİLMİŞTİ

        Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı dün canlı yayında silmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venezuela
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın üçüncü enflasyon raporu açıklanıyor
        Yılın üçüncü enflasyon raporu açıklanıyor
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Milas yangınında ikinci gün!
        Milas yangınında ikinci gün!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Habertürk Anasayfa