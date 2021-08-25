Venezuela'da toprak kayması: 15 can kaybı

BBC’nin haberine göre, Venezuela’nın batısındaki Merida bölgesinde sağanağın ardından dağ köyleri ve sokaklarda şiddetli seller meydana geldi.

Aşırı yağışların neden olduğu heyelanlarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Mahalle sakinleri tarafından çekilen fotoğraflarda, selde araçların sürüklendiği ve çamurlu yolların üzerine kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Can kayıplarının çoğunun, yoğun yağışlar sonrası Mocoties Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Tovar kasabasında yaşandığı bildirildi.

Yetkililer, Tovar'daki elektrik santralinin hasar gördüğünü ve yöre sakinlerinin elektrik ile telefon bağlantılarının kesildiğini belirtti.