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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Venezuela - Arjantin: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Venezuela - Arjantin: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Arjantin Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk olduğu Venezuela ile 1-1 berabere kaldı. Tangocular'ın golünü Otamendi atarken, Venezuela'nın golü Salomon Rondon'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:41
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        Messi'li Arjantin'e Venezuela sürprizi
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        2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geldi. Venezuela'nın Maturin kentindeki Maturin Anıt Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Arjantin'in golü 13. dakikada Nicolas Otamendi'den gelirken, Venezuela'nın golünü 65. dakikada Jose Salomon Rondon kaydetti. Arjantin'de Lionel Messi 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla Arjantin 19 puanla liderliğini sürdürdü. Venezuela 11 puanla 7. sırada yer aldı.

        Öte yandan Elemelerde oynanan diğer iki mücadelede ise Ekvador ve Paraguay 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Şili ile karşılaşan Brezilya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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