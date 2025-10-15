Venezuela, ABD'yi 'uyuşturucu kaçakçılarına alan açmakla' suçladı

ABD'DEN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN BİR TEKNEYE SALDIRI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten Trump, teknedeki 6 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, ABD askerlerinin ise zarar görmediğini kaydetmişti.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.