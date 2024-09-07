Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' The Room Next Door'un oldu
81. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan, usta yönetmen Pedro Almodovar'ın 'The Room Next Door' filminin oldu. Nicole Kidman'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı festivalde Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
81. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 21 filmin yarıştığı ana yarışmada Isabelle Huppert başkanlığında James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz ve Zhang Ziyi'den oluşan ana jüri büyük ödül 'Altın Aslan'ı Tilda Swinton ve Julianne Moore'un başrolleri paylaştığı usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın 'The Room Next Door' filmine verdi. Almodovar böylece kariyerinde ilk Altın Aslan'ını kazandı.Pedro Almodovar, Julianne Moore, Tilda Swinton
Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' festivalin Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
ANA YARIŞMA ÖDÜLLER
Altın Aslan En İyi Film: 'The Room Next Door' Pedro Almodovar
Jüri Özel Ödülü: “Vermiglio” Maura Delpero
Gümüş Aslan En İyi Yönetmen: Brady Corbet, “The Brutalist”
Jüri Özel Ödülü: “April” Dea Kulumbegashvili
En İyi Senaryo: Murilo Hauser, Heitor Lorega, “I’m Still Here”
Volpi Cup En İyi Kadın Oyuncu: Nicole Kidman, “Babygirl”
Volpi Cup En İyi Erkek Oyuncu: Vincent Lindon, “The Quiet Son”
En İyi Genç Oyuncu Marcello Mastroianni Ödülü: Paul Kircher, “And their Children After Them”
ORİZZONTİ BÖLÜMÜ ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Film: “The New Year That Never Came” Bogdan Mureşanu
En İyi Yönetmen: Sarah Friedland, “Familiar Touch”
Jüri Özel Ödülü: “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" Murat Firatoglu
En İyi Kadın Oyuncu: Kathleen Chalfant, “Familiar Touch”
En İyi Erkek Oyuncu: Francesco Gheghi, “Familia”
En İyi Senaryo: Scandar Copti, “Happy Holidays”
En İyi Kısa Film: “Who Loves the Sun” Arshia Shakiba