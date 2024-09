Venedik Film Festivali'nde 'Altın Aslan' The Room Next Door'un oldu

81. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 21 filmin yarıştığı ana yarışmada Isabelle Huppert başkanlığında James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz ve Zhang Ziyi'den oluşan ana jüri büyük ödül 'Altın Aslan'ı Tilda Swinton ve Julianne Moore'un başrolleri paylaştığı usta İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın 'The Room Next Door' filmine verdi. Almodovar böylece kariyerinde ilk Altın Aslan'ını kazandı.

Pedro Almodovar, Julianne Moore, Tilda Swinton

Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' festivalin Orizzonti bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

En İyi Senaryo: Murilo Hauser, Heitor Lorega, “I’m Still Here”

Altın Aslan En İyi Film: 'The Room Next Door' Pedro Almodovar

En İyi Genç Oyuncu Marcello Mastroianni Ödülü: Paul Kircher, “And their Children After Them”

ORİZZONTİ BÖLÜMÜ ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Film: “The New Year That Never Came” Bogdan Mureşanu

En İyi Yönetmen: Sarah Friedland, “Familiar Touch”

Jüri Özel Ödülü: “Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" Murat Firatoglu

En İyi Kadın Oyuncu: Kathleen Chalfant, “Familiar Touch”