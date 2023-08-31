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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Venedik Film Festivali başladı

        Venedik Film Festivali, Comandante filmiyle başladı

        İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, İtalyan rejisör Edoardo De Angelis'in yönettiği Comandante filminin gösterimiyle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:38
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        • 1

          Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, Comandante'nin yönetmeni De Angelis, filmin başrol oyuncusu İtalyan Pierfrancesco Favino ve festivalin jüri üyeleri ile konukların kırmızı halıda boy göstermesiyle başladı.

          (İtalyan oyuncu Pierfrancesco Favino)

        • 2

          Festivalin jüri başkanlığını üstlenen ABD'li yönetmen Damien Chazelle, açılışta yaptığı konuşmada, "Burada olmanın, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir onur olduğunu söylemek istiyorum. Yıllardır burada olan ve sinemanın sınırlarını zorlayan tüm sinemacılara teşekkür etmek istiyorum. Festivale teşekkür ederiz. Yaşasın sinema" dedi.

          (ABD'li senarist ve yönetmen Damien Chazelle ile ABD'li oyuncu Olivia Hamilton)

        • 3

          Törende ayrıca İtalyan yönetmen Liliana Cavani'ye Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülü verildi.

          (İngiliz oyuncu Charlotte Rampling ile İtalyan yönetmen Liliana Cavani)

        • 4

          Töreninin ardından festivalin açılış filmi Comandante gösterildi. Dünya prömiyeri Venedik'te yapılan film, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalyan Salvatore Todaro'nun, komuta ettiği Cappellini denizaltısıyla Atlantik açıklarında kendisini riske atarak kalkıştığı kurtarma operasyonunu ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

          (İtalyan model Mariacarla Boscono)

        • 5

          Bu arada, bu yılki festivalin Ufuklar (Orizzonti) kategorisinde gösterilecek 17 yapım arasında 2 Türk yönetmenin filmleri de bulunuyor.

        • 6

          Yönetmen Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi filmi ile Nehir Tuna'nın Yurt filmi, Venedik'te dünya prömiyerlerini yaparak sinemaseverlerle buluşacak.

        • 7

          80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül 'Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

          (Tayvanlı model Shu Qi)

        • 8

          İtalyan oyuncu Cristina Marino

        • 9

          İtalyan şarkıcı Malika Ayane

        • 10

          İtalyan model Bianca Balti

        • 11

          İtalyan model Bianca Balti

        • 12

          (İtalyan model Bianca Balti)

        • 13

          (İtalyan model Paola Turani)

        • 14

          Film yönetmeni ve senarist Jane Campion

        • 15

          İtalyan model Mariacarla Boscono

        • 16

          İtalyan oyuncu Caterina Murino

        • 17

          Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera ve Caterina Murino

        • 18

          ABD'li yönetmen ve senarist Chloe Domont

        • 19

          ABD'li senarist ve yönetmen Damien Chazelle ile ABD'li oyuncu Olivia Hamilton

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