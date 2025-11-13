‘Veliaht’ın yeni bölümü yas nedeniyle yayınlanmayacak

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ bu akşam, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlerimiz nedeniyle yayınlanmayacak.

Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dileriz. Veliaht 10'uncu bölüm yayını bu akşam gerçekleşmeyecektir."

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’, yeni bölümüyle 20 Kasım akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!