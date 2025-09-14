Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Veliaht’ın 2'nci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı

        ‘Veliaht’ın 2'nci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'de ekranlara gelen 'Veliaht'ın 2'nci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Dizinin yayınlanan ön izlemesinde, yeni bölümde olacaklara dair ilk ipuçları verilirken Timur'un nasıl veliaht olacağı şimdiden merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.09.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bana tuzak kurdunuz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’ın 2'nci bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Dizinin yayınlanan ön izlemesinde, yeni bölümde olacaklara dair ilk ipuçları verilirken Timur’un nasıl veliaht olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

        İşte 'Veliaht’ın 2'nci bölüm ön izleme;

        Yayınlanan ön izlemede Timur, Karslı ailesinin veliahtı olmanın getirdiği ağır sorumluluk ve duygusal yükle birlikte hem Zülfikar’a hem de tüm aileye sert bir tepki gösteriyor. Kendisinin büyük bir tuzağın ve değişimin tam ortasında olduğunu düşünen Timur’un bu durumla nasıl baş edeceği sorusu yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        REKLAM

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #veliaht
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Dev maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        Kudüs Rum Ortodoks Patriği'nden anlamlı hediye
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Restoranına almadığı arkadaşı öldürdü!
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Akılalmaz ölüm! Çöp atarken yere düştü!
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Gözler onlarda da olacak
        Gözler onlarda da olacak
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Habertürk Anasayfa