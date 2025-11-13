Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Giriş: 13.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:17
        "Kimse peşimden gelmeyecek"
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek bölümde tansiyonun hiç düşmediği, aksiyon dolu anlar izleyicileri bekliyor.

        Yayınlanacak yeni bölümde Timur, Gülşah ve annesini korumak için kendi hayatından vazgeçtiğini anlatmaya çalışırken duygusal anlar yaşanıyor. Yahya, seçimlerde adaylığını açıklarken, Büşra’nın “Damat adayı olarak ortaya çıkmaya bakar” sözüyle babasının desteğini alabileceğini anlıyor. Derya’nın, Vezir ve Kudret’i el ele görmesi büyük bir şok etkisi yaratırken, Arnavut Saim’in “Oğlumu görmek istiyorum” sözleri heyecanı artırıyor. Reyhan’ın kaçırılması Karslı ailesinde büyük bir kaosa yol açarken, Timur’un onu kurtarmak için yaptığı tehlikeli plan nefesleri kesiyor. Bu akşam yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

